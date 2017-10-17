Макаренко: бои в формате 2х2 – новый опыт для белорусских спортсменов

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Бой в формате2х2 пройдет в весовой категории до 140 килограмм на пару в рамках турнира "Академия ММА CUP" в Минске 20 октября. Соперниками будут белорусские и украинские бойцы, рассказал во время встречи с журналистами в пресс-центре Sputnik Беларусь директор Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств, мастер спорта Андрей Макаренко.

"Бой 2х2 будет бескомпромиссный, без учета времени, до результата. Бой идет до логического завершения: это либо сдача, либо поражение", — пояснил он.

В этом бое примут участие белорусская и украинская пары спортсменов. По словам Макаренко, для белорусских ребят это первый опыт в подобных выступлениях, а бойцы из Украины уже принимали участие в таких боях.

"У них есть преимущество, но мы верим в победу наших ребят", — подчеркнул он.

У поединка в формате 2х2 есть интересная особенность: если один спортсмен из пары выбывает, то у другой пары бойцов есть одна минута, чтобы победить оставшегося соперника; при этом один боец обороняется против двух. Если они не успевают "уложить" его, то пара проигрывает.

Отвечая на вопрос, как рассчитывается вес соперников в формате боев 2х2 на пару, Макаренко рассказал, что соперники подбираются примерно равного веса: с одной и с другой стороны — два спортсмена по 70 килограмм. "Либо в паре допускается незначительный перевес, например, 69 и 72 килограмма", — объяснил он.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла встреча с журналистами руководителей и бойцов Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.