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Шведы поспорят с итальянцами за выход на Чемпионат мира по футболу

17.10.2017 15:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Национальная сборная Швеции по футболу сразится с командой Италии за право выступить на Чемпионате мира, который пройдет в России в 2018 году, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Шведы поспорят с итальянцами за выход на Чемпионат мира по футболу
© Sputnik/ Максим Костьян
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Во вторник в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоялась жеребьевка с участием восьми лучших команд из числа тех, кто занял вторые места в отборочных группах на первом этапе квалификации мирового первенства в Европе. Процедуру провел экс-капитан сборной Испании Фернандо Йерро.

"Пары, которые в ноябре вступят в решающий бой за последние четыре путевки на Чемпионат мира-2018 в России от Европы, определены! Чемпионы мира 2006 года итальянцы встретятся со Швецией, Швейцария сыграет с Северной Ирландией, Хорватия померится силами с Грецией, а Дания будет противостоять Ирландии", — говорится в сообщении.

Первые поединки пройдут 9-11 ноября, ответные встречи состоятся 12-14 ноября.

"Нас ждут невероятно острые по накалу встречи. Все участники матчей плей-офф знают, как важно попасть на Чемпионат мира в Россию", — прокомментировал итоги жеребьевки Йерро и пожелал командам удачи.

Напомним, уже известны 23 из 32 участников предстоящего мундиаля.

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