Белоруска Вера Лапко вышла во второй круг Кубка Кремля

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Белорусская теннисистка Вера Лапко (167-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг Кубка Кремля, который в эти дни проходит в Москве, сообщает Sputnik.

Во вторник белорусская спортсменка в двух сетах взяла верх над бельгийской теннисисткой Мариной Заневской (119) — 6:2, 6:3. Поединок длился один час 14 минут.

Следующей соперницей Лапко станет победительница пары Кристина Плишкова (Чехия, 59) — Дарья Гаврилова (Австралия, 22).

Кроме того, сегодня Лапко предстоит еще раз выйти на корт, но уже в парном разряде. Вместе с россиянкой Анастасией Потаповой она сыграет против Алисии Росольской из Польши и Аллы Кудрявцевой из России.

Накануне еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (100) вышла во второй круг соревнований, где она встретится с француженкой Кристиной Младенович (13).