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Белоруска Вера Лапко вышла во второй круг Кубка Кремля

17.10.2017 16:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Белорусская теннисистка Вера Лапко (167-й номер мирового рейтинга)  вышла во второй круг Кубка Кремля, который в эти дни проходит в Москве, сообщает Sputnik.

Во вторник белорусская спортсменка в двух сетах взяла верх над бельгийской теннисисткой Мариной Заневской (119) — 6:2, 6:3. Поединок длился один час 14 минут.

Следующей соперницей Лапко станет победительница пары Кристина Плишкова (Чехия, 59) — Дарья Гаврилова (Австралия, 22).

Кроме того, сегодня Лапко предстоит еще раз выйти на корт, но уже в парном разряде. Вместе с россиянкой Анастасией Потаповой она сыграет против Алисии Росольской из Польши и Аллы Кудрявцевой из России.

Накануне еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (100) вышла во второй круг соревнований, где она встретится с француженкой Кристиной Младенович  (13).

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Белорусская теннисистка Вера Лапко (167-й номер мирового рейтинга)  вышла во второй круг Кубка Кремля, который в эти дни проходит в Москве,...

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