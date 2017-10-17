МИНСК, 17 окт — Sputnik. Белорусские спортсмены Алексей Кудин и Михаил Одинцов готовы к предстоящим боям на турнире в Минске "Академия ММА CUP" и уже успели изучить своих будущих противников, об этом они рассказали во время встречи с журналистами в международном пресс-центре Sputnik Беларусь.



© Фото: Наш спорт Бои в формате 2х2 – новый опыт для белорусских спортсменов

В пятницу в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club Arena пройдет новый проект-шоу "Академия ММА CUP" . Участие в турнире примут рейтинговые бойцы из разных стран мира.

"У меня должен быть соперник из Бразилии Чарльз Андраде. Он позиционируется, как хороший боец. Я посмотрел недавно его бои, он заметно подтянулся в стойке. Есть чего опасаться. Он в хорошей форме. Посмотрим, как все получится, но меня интересует только победа", — сказал многократный чемпион мира по кикбоксингу WAKO, чемпион мира по тайскому боксу IFMO, заслуженный мастер спорта Алексей Кудин.

По его словам, это будет центральный бой вечера. Также он отметил, что Андраде последние три боя закончил досрочно техническим нокаутом.

Чемпион мира по панкратиону, мастер спорта по вольной борьбе, боевому самбо и рукопашному бою Михаил Одинцов также описал своего противника: "Мой соперник будет из Португалии Кадена Гильерме Мартинс. Он более активен в партере, но я не боюсь борьбы, поскольку я сам выходец из вольной борьбы. Не боюсь, буду работать из партера, но я готов принять бой и в стойке".

Белорусские бойцы настроены оптимистично и сделают все возможное, чтобы одержать победу.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла встреча с журналистами руководителей и бойцов Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств. Следите за обновлениями на сайте Sputnik Беларусь.