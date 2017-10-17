Хацкевич проиграл АБФФ суд в Лозанне

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение отклонить иск экс-главного тренера национальной сборной Беларуси по футбол Александра Хацкевича к Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) по поводу компенсации за досрочное расторжение контракта, сообщили Sputnik в пресс-службе АБФФ.

Во вторник в Лозанне состоялось слушание по иску Хацкевича. АБФФ в CAS представлял глава международно-правового департамента Сергей Ильич.

"Апелляция Александра Хацкевича отклонена, в связи с отсутствием юрисдикции CAS. Решение Футбольного Арбитража по иску Александра Хацкевича таким образом оставлено в силе", — проинформировали в федерации.

Напомним, соглашение с Хацкевичем, которое было рассчитано до ноября, было расторгнуто 6 декабря прошлого года . Причиной послужило неудовлетворительное выступление сборной в квалификации Чемпионата мира-2018 — команда дважды сыграла вничью и дважды потерпела поражение. Хацкевич хотел добиться об АБФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта.

В настоящее время сборную возглавляет Игорь Криушенко. При нем в отборочном турнире белорусы выиграли один матч и проиграли пять матчей. Команда заняла последнее место в группе и в очередной раз распрощалась с возможностью выступить на ЧМ . Контракт Криушенко истекает в ближайшее время, СМИ пишут, что соглашение со специалистом будет продлено на два года.

Хацкевич трудится на посту главного тренера киевского "Динамо".