Новости спорта

Лига чемпионов возвращается! Соберите свои команды в футбольном фэнтези Kixx, чтобы почувствовать себя настоящим футбольным менеджером и выиграть реальные деньги.

Удобнее всего это сделать с мобильного телефона. Причем вы можете играть и выигрывать каждый день. Достаточно скачать мобильное приложение для iOS или Android.

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В чем суть игры?

Все очень просто – вы собираете команды из реальных футболистов по реальным матчам. Правила начисления очков — как в обычном Fantasy-футболе: нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами и при этом не будут удалены с поля.

Kixx быстрее и динамичнее классического Fantasty: набор одной команды займет у вас не более минуты.

Как можно выиграть деньги?

Вступайте в специальные лиги со значком Евро (€). Для этого нужно зарегестрироваться в проекте и пополнить счет в своем игровом профиле. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.

Кроме того, сегодня и завтра у вас есть возможность выиграть приветственные евро в специальных лигах с пометкой ⭐ FREEROLL.





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