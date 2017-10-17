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17.10.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига чемпионов возвращается! Соберите свои команды в футбольном фэнтези Kixx, чтобы почувствовать себя настоящим футбольным менеджером и выиграть реальные деньги.
Удобнее всего это сделать с мобильного телефона. Причем вы можете играть и выигрывать каждый день. Достаточно скачать мобильное приложение для iOS или Android.
В чем суть игры?
Все очень просто – вы собираете команды из реальных футболистов по реальным матчам. Правила начисления очков — как в обычном Fantasy-футболе: нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами и при этом не будут удалены с поля.
Kixx быстрее и динамичнее классического Fantasty: набор одной команды займет у вас не более минуты.
Как можно выиграть деньги?
Вступайте в специальные лиги со значком Евро (€). Для этого нужно зарегестрироваться в проекте и пополнить счет в своем игровом профиле. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.
Кроме того, сегодня и завтра у вас есть возможность выиграть приветственные евро в специальных лигах с пометкой ⭐ FREEROLL.
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