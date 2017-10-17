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Павел Галкин: «Если такие игроки, как Кулеш, есть в СКА, значит белорусскому гандболу жить»
17.10.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор СКА Павел Галкин рассказал об игроке команды Владиславе Кулеше.
Мы не ставим задачу удержать Кулеша. Не сможем предложить те социальные возможности, которые предложат за рубежом. Влад очень порядочный парень. Если такие игроки, как Кулеш, есть в СКА, значит белорусскому гандболу жить», – сказал Галкин в «Спорт-кадре» на
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Генеральный директор СКА Павел Галкин рассказал об игроке команды Владиславе Кулеше.
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