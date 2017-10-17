Павел Галкин: «Если такие игроки, как Кулеш, есть в СКА, значит белорусскому гандболу жить»

Генеральный директор СКА Павел Галкин рассказал об игроке команды Владиславе Кулеше.

Мы не ставим задачу удержать Кулеша. Не сможем предложить те социальные возможности, которые предложат за рубежом. Влад очень порядочный парень. Если такие игроки, как Кулеш, есть в СКА, значит белорусскому гандболу жить», – сказал Галкин в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5».