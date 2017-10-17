Сергей Гуренко: «Любая команда могла оказаться на месте БАТЭ. С любого клуба сняли бы очки»

Главный тренер минского Сергей Гуренко прокомментировал наказание со стороны АБФФ по «делу Веремко».

– Вот запрещают давать комментарии, но не вижу ничего зазорного, чтобы обсужить ситуацию. Есть правила, есть закон, нужно соблюдать. Какой смысл писать законы, если не выполнять их?

Любая команда могла оказаться на месте . С любого клуба сняли бы очки в такой ситуации. Помните, в свое время присудили техническое поражение минскому «Динамо».

– Чисто по-человечески можете понять БАТЭ?

– Что значит – по-человечески? Давайте тогда напишем закон, чтобы рассматривать каждый случай по-человечески, а не по букве закона, – сказал Гуренко в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5».

«Есть регламент, есть нарушение, есть наказание». «Динамо» остановило «Шахтер» и помогло БАТЭ

Сергей Гуренко: «Мы в чемпионской гонке? Мы играем, набираем очки. А как дальше пойдет – посмотрим»