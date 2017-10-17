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Сергей Гуренко: «Любая команда могла оказаться на месте БАТЭ. С любого клуба сняли бы очки»
17.10.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского
– Вот запрещают давать комментарии, но не вижу ничего зазорного, чтобы обсужить ситуацию. Есть правила, есть закон, нужно соблюдать. Какой смысл писать законы, если не выполнять их?
Любая команда могла оказаться на месте
– Чисто по-человечески можете понять БАТЭ?
– Что значит – по-человечески? Давайте тогда напишем закон, чтобы рассматривать каждый случай по-человечески, а не по букве закона, – сказал Гуренко в «Спорт-кадре» на
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал наказание со стороны АБФФ по «делу Веремко».
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