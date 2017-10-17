«Дженоа» проявляет интерес к Максиму Володько

Стал известен клуб серии «А», который проявляет интерес к защитнику и сборной Беларуси Максиму Володько.

Сообщается, что этой командой стала .

После 8-го тура чемпионата Италии «Дженоа» занимает 17-е место, набрав 5 очков.

Переход может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Володько провел 21 матч в чемпионате Беларуси, забил 1 мяч, отдал 6 результативных передач. В Лиге чемпионов и Лиге Европы сыграл в 8-и играх, забил 1 мяч. Подробная статистика 24-летнего защитника здесь .