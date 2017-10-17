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«Дженоа» проявляет интерес к Максиму Володько

17.10.2017 20:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен клуб серии «А», который проявляет интерес к защитнику БАТЭ и сборной Беларуси Максиму Володько.

Сообщается, что этой командой стала «Дженоа».

После 8-го тура чемпионата Италии «Дженоа» занимает 17-е место, набрав 5 очков.

Переход может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Володько провел 21 матч в чемпионате Беларуси, забил 1 мяч, отдал 6 результативных передач. В Лиге чемпионов и Лиге Европы сыграл в 8-и играх, забил 1 мяч. Подробная статистика 24-летнего защитника здесь.

 
 
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Стал известен клуб серии «А», который проявляет интерес к защитнику БАТЭ и сборной Беларуси Максиму Володько.

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