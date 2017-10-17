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«Динамо» Минск – «Торпедо» Денисов и Шинкевич забросили первые шайбы в сезоне
17.10.2017 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское
Отметим, что первые шайбы в сезоне забросили защитники «зубров»
Денисов в нынешнем сезоне провел 11 матчей и забросил одну шайбу. Полную статистику смотрите
Шинкевич в 22 играх сезона набрал 3 очка (1+2). Подробную статистику смотрите
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыгрывает «Торпедо» (4:1, 3-й период).
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