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«Динамо» Минск – «Торпедо». Хауден забросил 10-ю шайбу в сезоне
17.10.2017 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск оказалось сильнее «Торпедо» (5:1).
Отметим, что в составе хозяев дублем отличился форвард Куинтон Хауден. После 22 игр на счету нападающего 10 заброшенных шайб и 6 ассистов. Подбробную статистику смотрите
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск оказалось сильнее «Торпедо» (5:1).
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