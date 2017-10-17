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НБА. «Кливленд» против «Бостона», «Голден Стэйт» примет «Хьюстон»
17.10.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня двумя матчами стартует 72-й сезон НБА. Регулярный чемпионат продлится с 17 октября до 11 апреля 2018 года.
В Кливленде сойдутся финалисты Востока в плей-офф-2017 и главные фавориты конференции в нынешнем чемпионате – «Кавальерс» примут «Селтикс». Действующий чемпион «Голден Стэйт» получит перстни и стартует матчем против «Хьюстона».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня двумя матчами стартует 72-й сезон НБА.
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