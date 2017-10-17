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НБА. «Кливленд» против «Бостона», «Голден Стэйт» примет «Хьюстон»

17.10.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня двумя матчами стартует 72-й сезон НБА. Регулярный чемпионат продлится с 17 октября до 11 апреля 2018 года.

В Кливленде сойдутся финалисты Востока в плей-офф-2017 и главные фавориты конференции в нынешнем чемпионате – «Кавальерс» примут «Селтикс». Действующий чемпион «Голден Стэйт» получит перстни и стартует матчем против «Хьюстона».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Бостон
Дата проведения
18 октября, 03.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Хьюстон
Дата проведения
18 октября, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня двумя матчами стартует 72-й сезон НБА.

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