МИНСК, 17 окт — Sputnik. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал крупную победу в матче группового раунда Лиги чемпионов УЕФА против испанской "Севильи", сообщает Sputnik.

Во вторник, 17 октября, в рамках третьего тура группового раунда ЛЧ на московской "Отрытие Арене" "Спартак" принимал "Севилью". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:1. В составе "Спартака" отличились Квинси Промес (18-я и 90-я минуты), Лоренсо Мильгарехо (58), Денис Глушаков (67) и Луис Адриано (74). У гостей ворота Александра Селихова поразил Симон Кьер (30).

В параллельном матче группы Е английский "Ливерпуль" уничтожил на выезде словенский "Марибор" — 7:0. Точными ударами отметились Роберто Фирмино (4 и 54), Филиппе Коутиньо (13), Мохамед Салах (19 и 39), Алекс Окслейд-Чемберлен (86) и Трент Александер-Арнольд (90).

1 ноября "Спартак" отправится в Испанию, где сразится с "Севильей", а подопечные Юргена Клоппа примут "Марибор".

Сегодня также состоялись матчи еще в трех квартетах:

Группа F

"Манчестер Сити" — "Наполи" 2:1

"Фейеноорд" — "Шахтер" (Донецк) 1:2

Группа G

"Монако" — "Бешикташ" 1:2

"РБ Лейпциг" — "Порту" 3:2

Группа Н

АПОЭЛ — "Боруссия" (Дортмунд) 1:1

"Реал" — "Тоттенхэм Хотспур" 1:1