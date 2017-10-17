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"Спартак" крупно обыграл "Севилью" в Лиге чемпионов
17.10.2017 23:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал крупную победу в матче группового раунда Лиги чемпионов УЕФА против испанской "Севильи", сообщает Sputnik.
Во вторник, 17 октября, в рамках третьего тура группового раунда ЛЧ на московской "Отрытие Арене" "Спартак" принимал "Севилью". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:1. В составе "Спартака" отличились Квинси Промес (18-я и 90-я минуты), Лоренсо Мильгарехо (58), Денис Глушаков (67) и Луис Адриано (74). У гостей ворота Александра Селихова поразил Симон Кьер (30).
В параллельном матче группы Е английский "Ливерпуль" уничтожил на выезде словенский "Марибор" — 7:0. Точными ударами отметились Роберто Фирмино (4 и 54), Филиппе Коутиньо (13), Мохамед Салах (19 и 39), Алекс Окслейд-Чемберлен (86) и Трент Александер-Арнольд (90).
1 ноября "Спартак" отправится в Испанию, где сразится с "Севильей", а подопечные Юргена Клоппа примут "Марибор".
Сегодня также состоялись матчи еще в трех квартетах:
Группа F
Группа G
Группа Н
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