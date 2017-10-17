БАТЭ снова напомнило болельщикам, как себя вести на стадионе

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ в очередной раз обратился к болельщикам и напомнил о правилах поведения на стадионе, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Криушенко: наказание болельщику с флагом неадекватное

В будущий четверг, 19 октября, на "Борисов-Арене" состоится поединок группового раунда Лиги Европы БАТЭ — "Кельн". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 (по минскому времени).

"ФК БАТЭ обращает внимание болельщиков: на поединке групповой стадии Лиги Европы-2017/18 c "Кельном" недопустимо совершать действия, которые могут повлечь за собой санкции со стороны УЕФА!" — рассказали Sputnik в пресс-службе "желто-синих".

Собеседники агентства пояснили, что к проступкам относятся выбегание зрителей на футбольное поле, использование пиротехники, любые дискриминационные скандирования и так далее.

"В случае если эти действия будут совершены и дисциплинарные органы УЕФА наложат на ФК БАТЭ штраф, наш клуб рассмотрит возможность предъявления нарушителю или нарушителям регрессного иска с целью возмещения понесенного ущерба", — продолжили в БАТЭ.

В клубе обратили внимание, что обычно такие штрафы измеряются в тысячах евро.

С аналогичным призывом клуб обратился перед домашним поединком с "Арсеналом" (2:4) . Однако неприятного инцидента избежать не удалось: в конце первого тайма на поле выбежал мужчина с бело-красно-белым флагом . Нарушителя задержали сотрудники службу безопасности стадиона. В отношении жителя Вилейки Александра Венгерского был составлен административный протокол, суд назначил ему наказание — десять суток ареста .

В начале октября УЕФА открыл в отношении борисовчан дисциплинарное дело из-за событий на поединке против "канониров" . Вопрос будет решаться на заседании комиссии 19 октября.