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"Трэш-токинг " не имеет ничего общего со спортом

18.10.2017 10:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Высказывания, чаще всего оскорбительные, в адрес соперника перед боем, так называемый  "трэш-токинг", подогревают интерес к поединку, рассказал на встрече с журналистами в МПЦ Sputnik Беларусь директор Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств, мастер спорта Андрей Макаренко.

"Трэш-токинг " не имеет ничего общего со спортом
© Фото: Наш спорт
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"Все трансляции западных турниров платные, поэтому всегда перед боем стараются создать какой-то "шум", — пояснил Макаренко.

Он обратил внимание, что "трэ-токинг" распространен на Западе, где бойцы работают на публику, стараются продать свои бои. Цель" трэш-токинга" — привлечь внимание к спортивному событию и попытаться вывести соперника из психологического равновесия. Маркетологи спортсменов активно используют этот прием, чтобы более выгодно продать предстоящий бой или матч.

"На просторах СНГ это явление не сильно распространено. Я думаю, в этом две причины: во-первых, у нас пока нет практики платных трансляций, во-вторых, все-таки понятие мужской чести у нас более развито. Говорить до боя никто не любит. Все решается в клетке либо на ринге", — подчеркнул Андрей Макаренко.

В пятницу, 20 октября, в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club Arena пройдет новый проект-шоу "Академия ММА CUP". Участие в турнире примут рейтинговые бойцы из разных стран мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Оскорбления в адрес противника перед боем (Trash Talk) – это игра на публику, распространенная в западных странах, в которой отсутствует спортивная составляющая.

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