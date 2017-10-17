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Макаренко: в смешанных единоборствах не бывает договорных боев
18.10.2017 09:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Турниры по смешанным единоборствам, турнир "Академия ММА CUP" —это действительно соревнования, где выявляется спортивный результат, где соперники выясняют, кто из них сильнее, а в договорных боях нет никакого смысла,
© Sputnik/ Владимир Астапкович
"Договорные бои касаются скорее рестлинга. Это распространено в Америке, это формат, где делается ставка на шоу, а не на спортивный результат. Там все развивается по какому-то конкретному сценарию", — пояснил он.
На соревнованиях по смешанным единоборствам важен, в первую очередь, спортивный результат, считает руководитель федерации. Это вид спорта, где настоящие мужчины выясняют, кто сильнее.
"В договорных матчах, в принципе, нет смысла, поскольку нет никакого тотализатора, не делаются ставки. По сути, коммерческая составляющая отсутствует, и нет смысла вести поединок нечестно, заранее определять результат", — отметил Макаренко.
По его словам, результат определяется в ходе боя: это может быть бой, который закончится на первых минутах, как часто бывает в тяжелом весе, когда один удар может решить все, так и бой на 15 минут — все три отведенных раунда. Все зависит от мастерства бойцов и от удачи.
В пресс-центре Sputnik Беларусь
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На соревнованиях по смешанным единоборствам в договорных боях нет смысла, поскольку ставка делается на спортивный результат, и отсутствует коммерческая...
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