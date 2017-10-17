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Макаренко: в смешанных единоборствах не бывает договорных боев

18.10.2017 09:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Турниры по смешанным единоборствам, турнир "Академия ММА CUP" —это действительно соревнования, где выявляется спортивный результат, где соперники выясняют, кто из них сильнее, а в договорных боях нет никакого смысла, сообщил директор Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств, мастер спорта Андрей Макаренко во время встречи с журналистами в пресс-центре Sputnik Беларусь.

Макаренко: в смешанных единоборствах не бывает договорных боев
© Sputnik/ Владимир Астапкович
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"Договорные бои касаются скорее рестлинга. Это распространено в Америке, это формат, где делается ставка на шоу, а не на спортивный результат. Там все развивается по какому-то конкретному сценарию", — пояснил он.

На соревнованиях по смешанным единоборствам важен, в первую очередь, спортивный результат, считает руководитель федерации. Это вид спорта, где настоящие мужчины выясняют, кто сильнее.

"В договорных матчах, в принципе, нет смысла, поскольку нет никакого тотализатора, не делаются ставки. По сути, коммерческая составляющая отсутствует, и нет смысла вести поединок нечестно, заранее определять результат", — отметил Макаренко.

По его словам, результат определяется в ходе боя: это может быть бой, который закончится на первых минутах, как часто бывает в тяжелом весе, когда один удар может решить все, так и бой на 15 минут — все три отведенных раунда. Все зависит от мастерства бойцов и от удачи.

В пресс-центре Sputnik Беларусь прошла встреча с журналистами руководителей и бойцов Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств.

 
Теги: Минск
 
 
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На соревнованиях по смешанным единоборствам в договорных боях нет смысла, поскольку ставка делается на спортивный результат, и отсутствует коммерческая...

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