﻿ Лига чемпионов. «Бавария» примет «Селтик», «Атлетико» в гостях у «Карабаха». 21.by
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Лига чемпионов. «Бавария» примет «Селтик», «Атлетико» в гостях у «Карабаха»

18.10.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» примет «Атлетико», «Бавария» – «Селтик», а «Челси» сыграет с «Ромой». 

Лига чемпионов

3-й тур

Группа A

ЦСКА Россия – Базель Швейцария
Дата проведения
18 октября, 21.45, «ЦСКА»
превью матча онлайн статистика
Бенфика Португалия – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
18 октября, 21.45, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Андерлехт Бельгия – ПСЖ Франция
Дата проведения
18 октября, 21.45, «Констант Ванден Сток»
превью матча онлайн статистика
Бавария Германия – Селтик Шотландия
Дата проведения
18 октября, 21.45, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Карабах Азербайджан – Атлетико Испания
Дата проведения
18 октября, 19.00, « Baku Olympic Stadium »
превью матча онлайн статистика
Челси Англия – Рома Италия
Дата проведения
18 октября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Ювентус Италия – Спортинг Португалия
Дата проведения
18 октября, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Барселона Испания – Олимпиакос Греция
Дата проведения
18 октября, 21.45, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» примет «Атлетико», «Бавария» – «Селтик», а «Челси» сыграет с «Ромой».

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