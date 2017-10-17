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Лига чемпионов. «Бавария» примет «Селтик», «Атлетико» в гостях у «Карабаха»
18.10.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» примет «Атлетико», «Бавария» – «Селтик», а
Лига чемпионов
3-й тур
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» примет «Атлетико», «Бавария» – «Селтик», а «Челси» сыграет с «Ромой».
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