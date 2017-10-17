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Александр Сингаевский: «Когда «Строитель» уже подписал трех иностранных игроков, федерация приняла непонятное решение ужесточить лимит на легионеров»

18.10.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Строителя» Александр Сингаевский рассказал о том, как Белорусская федерация волейбола неожиданно ужесточила лимит на легионеров в чемпионате Беларуси.

– В каком состоянии подходит к новому сезону ваш «Строитель» – один из лидеров отечественного волейбола?

– У нас серьезно обновился состав, в команде появилось много молодежи. Кроме того, мы подписали трех иностранных игроков. Правда, в последний момент федерация приняла непонятное решение ужесточить лимит на легионеров. Тридцатого июня в наш клуб поступило письмо о том, что действовавшее в минувшем сезоне ограничение (максимум два иностранца на площадке без ограничения их количества в заявке на игру) сохраняется. Исходя из этого, мы подписали трех зарубежных волейболистов. С тех пор прошло два тренерских совета, и правила изменились. В сентябре мы получили новое решение, согласно которому два легионера могут находиться не только на площадке, но и в заявке на игру. Если раньше мы могли проводить ротацию иностранных волейболистов в течение матча, то сейчас такой возможности уже не будет. Одного из трех легионеров придется оставлять на трибуне.

– Как поживает чемпионат Беларуси в финансовом плане?

– По сути, сейчас в стране есть только две-три профессиональные команды. Благополучно обстоят дела у «Строителя», «Шахтера» и БАТЭ-БГУФК. Остальные – в большей степени любительские команды. Хотя, надо признать, в некоторых городах хорошо работают с молодежью. Будем надеяться, эта работа принесет свои плоды, – сказал Сингаевский.

 
 
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Главный тренер минского «Строителя» Александр Сингаевский рассказал о том, как Белорусская федерация волейбола неожиданно ужесточила лимит на легионеров в...

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