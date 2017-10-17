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Сергей Новиков: «Похоже, начать оспаривать решение по «делу Веремко» БАТЭ может с буквоедского утверждения, что его принял орган, упоминания о котором нет в кодексе»

18.10.2017 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «Прессбола» Сергей Новиков поделился наблюдением относительно того, что на официальном сайте АБФФ в разных разделах и различных документах разнится название комитета, принявшего решение по делу Веремко.
 
«Усмиряя мое законное возмущение нестыковками, коллеги по редакции подсказали, что энное время назад произошло объединение дисциплинарного комитета и комитета по этике в единый орган с витиеватым названием «Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам». При этом надо понимать, что в кадровом смысле прежних хранителей этических канонов поголовно сократили?

Окей, так по какой же причине это судьбоносное событие до сей поры не отражено в интернет-иконостасе федерации?

Более того, в регламенте идущего сейчас чемпионата страны, вокруг которого ломаются копья (редакция на том же сайте датирована мартом 2017-го), все так же неизменно фигурирует... дисциплинарный комитет!

Похоже, начать оспаривать решение по «делу Веремко» БАТЭ может с буквоедского утверждения, что его принял орган, упоминания о котором... нет в дисциплинарном кодексе!

И уж совсем не берусь угадать, что произойдет, если наш кухонный спор каким-то апелляционным путем вынесет на европейскую улицу...», – написал Новиков.

Напомним, ранее существовали два отдельных комитета – дисциплинарный и комитет по этике, в который, в частности, входил Владимир Бережков. На конференции АБФФ весной текущего года они были объединены.

 
 
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Журналист «Прессбола» Сергей Новиков поделился наблюдением относительно того, что на официальном сайте АБФФ в разных разделах и различных документах разнится...

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