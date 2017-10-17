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Сергей Новиков: «Похоже, начать оспаривать решение по «делу Веремко» БАТЭ может с буквоедского утверждения, что его принял орган, упоминания о котором нет в кодексе»
18.10.2017 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист «Прессбола» Сергей Новиков поделился наблюдением относительно того, что на официальном сайте
Окей, так по какой же причине это судьбоносное событие до сей поры не отражено в интернет-иконостасе федерации?
Более того, в регламенте идущего сейчас чемпионата страны, вокруг которого ломаются копья (редакция на том же сайте датирована мартом 2017-го), все так же неизменно фигурирует... дисциплинарный комитет!
Похоже, начать оспаривать решение по «делу Веремко»
И уж совсем не берусь угадать, что произойдет, если наш кухонный спор каким-то апелляционным путем вынесет на европейскую улицу...», – написал Новиков.
Напомним, ранее существовали два отдельных комитета – дисциплинарный и комитет по этике, в который, в частности, входил Владимир Бережков. На конференции АБФФ весной текущего года они были объединены.
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Сергей Новиков: «Похоже, начать оспаривать решение по «делу Веремко» БАТЭ может с буквоедского утверждения, что его принял орган, упоминания о котором нет в кодексе»
Журналист «Прессбола» Сергей Новиков поделился наблюдением относительно того, что на официальном сайте АБФФ в разных разделах и различных документах разнится...
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