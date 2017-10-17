ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когалев понравился тренерам «Динамо», но возвращается в «Юность». «Зубры» будут пытаться договориться насчет игрока

18.10.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» сообщило, что форвард Александр Когалев возвращается в «Юность».

Срок пробного контракта нападающего истек, и он отправляется в свой прежний клуб.

«Динамо-Минск» благодарит Александра за проделанную работу. Тренерский штаб «зубров» остался доволен тем, как молодой форвард проявил себя в ходе этого просмотра — в тренировочном процессе и во время официальных матчей. Александр внес значимую лепту в победы над московским «Динамо» и нижнекамским «Нефтехимиком», смог отличиться заброшенной шайбой в КХЛ.

«Динамо-Минск» продолжит следить за развитием перспективного нападающего и искать возможные пути договоренности с нынешним клубом Когалева, которые устроили бы обе стороны», – говорится в обращении клуба.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» сообщило, что форвард Александр Когалев возвращается в «Юность».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Секс-скандалы в спорте: распутная сборная и ночь с подругой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика