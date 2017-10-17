|
Когалев понравился тренерам «Динамо», но возвращается в «Юность». «Зубры» будут пытаться договориться насчет игрока
18.10.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское
Срок пробного контракта нападающего истек, и он отправляется в свой прежний клуб.
«Динамо-Минск» благодарит Александра за проделанную работу. Тренерский штаб «зубров» остался доволен тем, как молодой форвард проявил себя в ходе этого просмотра — в тренировочном процессе и во время официальных матчей. Александр внес значимую лепту в победы над московским «Динамо» и нижнекамским «Нефтехимиком», смог отличиться заброшенной шайбой в
«Динамо-Минск» продолжит следить за развитием перспективного нападающего и искать возможные пути договоренности с нынешним клубом Когалева, которые устроили бы обе стороны», – говорится в обращении клуба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когалев понравился тренерам «Динамо», но возвращается в «Юность». «Зубры» будут пытаться договориться насчет игрока
Минское «Динамо» сообщило, что форвард Александр Когалев возвращается в «Юность».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии