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Кубок Кремля (WTA). Второй круг. Саснович сыграет с Младенович
18.10.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В среду на Кубке Кремля состоится белорусская теннисистка Александра Саснович сыграет с француженкой Кристиной Младенович.
Кубок Кремля
Москва, Россия
16 – 22 октября 2017
Premier
Призовой фонд – 790 208 долларов
Крытые корты, хард
Второй круг
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В среду на Кубке Кремля состоится белорусская теннисистка Александра Саснович сыграет с француженкой Кристиной Младенович.
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