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Кубок Кремля (WTA). Второй круг. Саснович сыграет с Младенович

18.10.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В среду на Кубке Кремля состоится белорусская теннисистка Александра Саснович сыграет с француженкой Кристиной Младенович.

Кубок Кремля

Москва, Россия

16 – 22 октября 2017

Premier

Призовой фонд – 790 208 долларов

Крытые корты, хард

Второй круг

Кристина Младенович (Франция)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
18 октября, 10.30
Онлайн матча

 

Наталья Вихлянцева (Россия)  Елена Веснина (Россия)
Дата проведения
18 октября, 16.30
Онлайн матча

 

Катерина Синякова (Чехия)  Дарья Касаткина (Россия)
Дата проведения
18 октября, 12.00
Онлайн матча

 

Леся Цуренко (Украина)  Коко Вандевей (США)
7:50:2
Дата проведения
18 октября, 09.05
Онлайн матча

 

Анастасия Севастова (Латвия)  Ирина Бегу (Румыния)
Дата проведения
18 октября, 10.30
Онлайн матча

 

Вера Лапко (Беларусь)  Дарья Гаврилова (Австралия)
Дата проведения
18 октября, 12.30
Онлайн матча

 

Юлия Гергес (Германия)  Юлия Путинцева (Казахстан)
6:33:0
Дата проведения
18 октября, 09.05
Онлайн матча

 

Магдалена Рыбарикова (Словакия)  Ализе Корне (Франция)
Дата проведения
18 октября, 13.30
Онлайн матча

 

 
 
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В среду на Кубке Кремля состоится белорусская теннисистка Александра Саснович сыграет с француженкой Кристиной Младенович.

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