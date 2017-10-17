Секс-скандалы в спорте: распутная сборная и ночь с подругой

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Большому спорту сопутствуют не только допинг-скандалы, но и куда более щекотливые темы. Sputnik вспомнил самые громкие истории с жалобами спортсменок на тренеров и коллег по команде.

Скандал в советском спорте

Уже после того, как советская звезда гимнастики Ольга Корбут уехала в США, она рассказала свою историю отношений с тренером Ренальдом Кнышем одному из журналов.

По словам спортсменки, Кныш вломился к ней в номер мюнхенской гостиницы сразу после триумфального выступления на Олимпиаде, был пьян, и в целом ту ночь бывшая спортсменка до сих пор вспоминает с ужасом.

Сам Кныш слова Ольги в одном из интервью назвал клеветой и признался, что до сих пор обижен на нее за эти слова.

Врач в суде

В США фигурантами скандалов часто становятся тренеры и спортивные врачи. Во время одного из судебных заседаний, в ходе которого шесть гимнасток обвиняли врача сборной Ларри Насара в изнасиловании, прокурор призвала "полностью изменить культуру взаимоотношений между людьми, причастными к развитию американской гимнастики".



© Sputnik/ Александр Яковлев Гимнастка Гуцу обвинила легендарного Виталия Щербо в изнасиловании

Обвинения в адрес доктора Насара выдвинули обвинения сразу шесть девушек, среди которых — бронзовая медалистка Олимпиады в Сиднее в 2000 году. Всего жертвами врача стали 70 девочек и женщин. В результате скандала глава федерации спортивной гимнастики вынужден был покинуть пост.

Девушки рассказали, что подвергались сексуальному насилию в возрасте до восемнадцати лет под прикрытием медицинских осмотров.

Распутная команда гимнасток

Некоторые скандалы были вызваны куда меньшими вольностями. Женскую сборную по спортивной гимнастике Румынии решением федерации пришлось распустить — "за нарушение режима", которым стал всего-то поход в ночной клуб.

Главный тренер сборной легендарный Октавиан Бэлу славился требованиями железной дисциплины от спортсменок. Методику тренировок выработали еще в коммунистические времена при Николае Чаушеску. Многие гимнастки были недовольны жесткими правилами. Однажды несколько членов сборной без предупреждения отправились в ночной клуб, а когда вернулись утром, их ждала встреча не только с тренером, но и со СМИ.

Гимнастки заявили, что Бэлу желает избавиться разом от всей сборной и потому решил испортить девушкам имидж, пригласив на тренировочную базу прессу. Методика тренера была подвергнута критике, и вся сборная отказалась продолжать выступления. Кто-то начал отдельную карьеру, а кто-то и вовсе сменил сферу деятельности и ушел из спорта.

Самый безобидный секс-скандал

Итогом некоторых скандалов становится простое и понятное решение не выступать вместе. Так случилось со спортсменками-бразильянками во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро.



© AFP/ MALTE KRISTIANSEN / SCANPIX DENMARK Режиссер фон Триер о домогательствах: Бьорк сказала неправду

Представительница сборной Бразилии по прыжкам в воду Ингрид Оливейра жила в Олимпийской деревне вместе со своей партнершей Джованной Педросой. За день до соревнований она попросила свою напарницу переночевать в другой комнате, так как хотела провести время с гребцом Педро Гонсалвешем.

Напарница заявила, что такие желания — нарушение внутренних правил Олимпийской деревни, спортсменки поссорились и в результате на следующий день заняли последнее место в парных прыжках в воду. Больше они в дуэте не выступают.