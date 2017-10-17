﻿ Секс-скандалы в спорте: распутная сборная и ночь с подругой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Секс-скандалы в спорте: распутная сборная и ночь с подругой

18.10.2017 12:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Большому спорту сопутствуют не только допинг-скандалы, но и куда более щекотливые темы. Sputnik вспомнил самые громкие истории с жалобами спортсменок на тренеров и коллег по команде.

Скандал в советском спорте

Уже после того, как советская звезда гимнастики Ольга Корбут уехала в США, она рассказала свою историю отношений с тренером Ренальдом Кнышем одному из журналов.

По словам спортсменки, Кныш вломился к ней в номер мюнхенской гостиницы сразу после триумфального выступления на Олимпиаде, был пьян, и в целом ту ночь бывшая спортсменка до сих пор вспоминает с ужасом.

Сам Кныш слова Ольги в одном из интервью назвал клеветой и признался, что до сих пор обижен на нее за эти слова.

Врач в суде

В США фигурантами скандалов часто становятся тренеры и спортивные врачи. Во время одного из судебных заседаний, в ходе которого шесть гимнасток обвиняли врача сборной Ларри Насара в изнасиловании, прокурор призвала "полностью изменить культуру взаимоотношений между людьми, причастными к развитию американской гимнастики".

Секс-скандалы в спорте: распутная сборная и ночь с подругой
© Sputnik/ Александр Яковлев
Гимнастка Гуцу обвинила легендарного Виталия Щербо в изнасиловании

Обвинения в адрес доктора Насара выдвинули обвинения сразу шесть девушек, среди которых — бронзовая медалистка Олимпиады в Сиднее в 2000 году. Всего жертвами врача стали 70 девочек и женщин. В результате скандала глава федерации спортивной гимнастики вынужден был покинуть пост.

Девушки рассказали, что подвергались сексуальному насилию в возрасте до восемнадцати лет под прикрытием медицинских осмотров.

Распутная команда гимнасток

Некоторые скандалы были вызваны куда меньшими вольностями. Женскую сборную по спортивной гимнастике Румынии решением федерации пришлось распустить — "за нарушение режима", которым стал всего-то поход в ночной клуб.

Секс-скандалы в спорте: распутная сборная и ночь с подругой
© AP/ Al Powers
Голливудского продюсера, обвиненного в домогательствах, уволили

Главный тренер сборной легендарный Октавиан Бэлу славился требованиями железной дисциплины от спортсменок. Методику тренировок выработали еще в коммунистические времена при Николае Чаушеску. Многие гимнастки были недовольны жесткими правилами. Однажды несколько членов сборной без предупреждения отправились в ночной клуб, а когда вернулись утром, их ждала встреча не только с тренером, но и со СМИ. 

Гимнастки заявили, что Бэлу желает избавиться разом от всей сборной и потому решил испортить девушкам имидж, пригласив на тренировочную базу прессу. Методика тренера была подвергнута критике, и вся сборная отказалась продолжать выступления. Кто-то начал отдельную карьеру, а кто-то и вовсе сменил сферу деятельности и ушел из спорта.

Самый безобидный секс-скандал

Итогом некоторых скандалов становится простое и понятное решение не выступать вместе. Так случилось со спортсменками-бразильянками во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Секс-скандалы в спорте: распутная сборная и ночь с подругой
© AFP/ MALTE KRISTIANSEN / SCANPIX DENMARK
Режиссер фон Триер о домогательствах: Бьорк сказала неправду

Представительница сборной Бразилии по прыжкам в воду Ингрид Оливейра жила в Олимпийской деревне вместе со своей партнершей Джованной Педросой. За день до соревнований она попросила свою напарницу переночевать в другой комнате, так как хотела провести время с гребцом Педро Гонсалвешем.

Напарница заявила, что такие желания — нарушение внутренних правил Олимпийской деревни, спортсменки поссорились и в результате на следующий день заняли последнее место в парных прыжках в воду. Больше они в дуэте не выступают.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гимнастка Гуцу обвинила "коллегу по цеху" Виталия Щербо в изнасиловании, но это не единственный подобный скандал в мире спорта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Кремля (WTA). Второй круг. Саснович сыграет с Младенович
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика