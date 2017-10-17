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Александр Сингаевский об уходе из сборной Беларуси: «Я взял самоотвод, потому что не заметил поддержки. Не эта федерация меня ставила!»
18.10.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-главный тренер мужской сборной Беларуси Александр Сингаевский рассказал, почему покинул свой пост.
– Недавно вы покинули пост главного тренера национальной сборной. Чья это была инициатива?
– Я взял самоотвод, потому что не заметил поддержки со стороны нового руководства федерации. Меня назначали совсем другие люди. В общем, не эта федерация меня ставила! Теперь пусть идут вперед со своей командой. Буду только рад, если они достигнут успеха.
Я возглавил сборную Беларуси в конце 2015 года. Тогда был волейбольный развал: на чемпионат Европы не поехали ключевые игроки. В финальной части на команду было больно смотреть, хотя мы обладали сильным составом и могли бороться за восьмерку. Однако многие игроки не поехали на турнир из-за конфликта с предыдущим тренером и федерацией. После этого сборную возглавил я, – сказал Сингаевский.
Напомним, в мае текущего года на посту председателя БФВ произошла замена: Валентина Шаева (по совместительству председателя Следственного комитета) сменил известный судья Александр Пясецкий. Смена руководства федерации позволила вернуть в женскую сборную Петра Хилько, который вывел ее в четвертьфинал чемпионата Европы.
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Александр Сингаевский об уходе из сборной Беларуси: «Я взял самоотвод, потому что не заметил поддержки. Не эта федерация меня ставила!»
Экс-главный тренер мужской сборной Беларуси Александр Сингаевский рассказал, почему покинул свой пост.
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