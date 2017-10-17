Светлана Богинская отреагировала на сообщение об изнасиловании Гуцу Виталием Щербо: «Сложно понять, что действительно произошло»

Знаменитая белорусская гимнастка, трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Богинская отреагировала на новость о легендарном 6-кратном олимпийском чемпионе Виталии Щербо, которого двукратная победительница Игр-1992 Татьяна Гуцу обвинила в изнасиловании 27-летней давности .

«Мне очень жаль слышать эту историю о Татьяне Гуцу, она разбивает мое сердце после того, когда я узнала, через что она прошла… Я женщина, которая всегда будет стоять за людей, которых я знаю и о которых забочусь.

Один из тех в рассказе Татьяны, которого я лично знаю в течение 28−29 лет, это Рустам Шарипов. С ним я бывала во многих поездках еще во времена гимнастической карьеры и участвовала в шоу после Олимпиады. Он лично в любой ситуации вступался не только за меня, но и за многих других, кто нуждался в этом. Рустам — один из величайших людей, которых я когда-либо встречала, он хороший друг, тренер, отец и муж. Я просто хочу сообщить, что он никогда не останется в стороне в подобной ситуации», – написала Богинская в Facebook.

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