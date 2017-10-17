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Белоруски Саснович и Лапко вышли в четвертьфинал Кубка Кремля

18.10.2017 18:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Белорусские спортсменки Вера Лапко и Александра Саснович стали четвертьфиналистками Кубка Кремля.

Белоруски Саснович и Лапко вышли в четвертьфинал Кубка Кремля
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Теннис: белоруска Саснович с победы стартовала в Кубке Кремля

В среду, 18 октября, Лапко в матче против представительницы Австралии Дарьи Гавриловой выиграла первый сет 6:3. Во второй партии она также вела, однако соперница не смогла продолжить играть из-за травмы. В четвертьфинале Лапко сразится с румынкой Ириной Камелией-Бегу.

Еще одна белоруска Александра Саснович в трехсетовом поединке одолела француженку Кристину Младенович. В четвертьфинале ей предстоит сыграть с представительницей России Дарьей Касаткиной.

Любопытно, что в случае выигрыша белорусские спортсменки встретятся в полуфинальном матче.

Вера Лапко в среду еще раз выйдет на корт московского спорткомплекса "Олимпийский", чтобы вместе с россиянкой Анастасией Потаповой сыграть в матче парного разряда против венгерско-чешского дуэта Тимея Бабош / Андреа Главачкова.

 
Теги: Минск
 
 
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Кубок Кремля проходит с 16 по 21 октября в Москве, его призовой фонд составляет 790 208 долларов.

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