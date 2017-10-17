Алексей Торбин: «Переживаем, что Стась и Комаров «положили паспорта на стол». Надо не отставать – приглашать сейчас к нам россиян»

Спортивный директор «Юности» поделился мнением о натурализации игроков.

– Вспомните домашний чемпионат мира в , где Лаланд и Платт сыграли практически во всех важных матчах и пробились в плей-офф. Со стороны Лаланда, Платта или Лингле не было никаких заоблачных условий. Они переезжали в Беларусь только ради мечты сыграть на топ-турнирах. Чемпионат мира — это ярмарка игроков, где можно себя неплохо продать.

В этом году мы видели, как шесть натурализованных североамериканцев вывели Южную Корею на Олимпиаду. Беларусь немного отстает от мировых тенденций: смена спортивного гражданства — это жизненный процесс. Мы переживаем, что и Никита Комаров «положили паспорта на стол». На самом деле надо просто не отставать и отталкиваться от ситуации — приглашать сейчас к нам россиян. Это называется «хоккейная миграция».

Вспомните, сколько россиян представляло Беларусь в разные годы — Андрей Мезин, Виталий Коваль, , Николай Стасенко. Белорусы ведь тоже уезжают — тот же получил американский паспорт. Подписывая иностранцев, мы не создаем иллюзию хоккейного прогресса, а адаптируемся к мировым реалиям. Мы же хотим обыгрывать шведов, американцев и финнов, – сказал Торбин.