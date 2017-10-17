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Алексей Торбин: «Переживаем, что Стась и Комаров «положили паспорта на стол». Надо не отставать – приглашать сейчас к нам россиян»
18.10.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор «Юности»
– Вспомните домашний чемпионат мира в
В этом году мы видели, как шесть натурализованных североамериканцев вывели Южную Корею на Олимпиаду. Беларусь немного отстает от мировых тенденций: смена спортивного гражданства — это жизненный процесс. Мы переживаем, что
Вспомните, сколько россиян представляло Беларусь в разные годы — Андрей Мезин, Виталий Коваль,
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Алексей Торбин: «Переживаем, что Стась и Комаров «положили паспорта на стол». Надо не отставать – приглашать сейчас к нам россиян»
Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин поделился мнением о натурализации игроков.
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