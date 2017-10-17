﻿ Алексей Торбин: «Переживаем, что Стась и Комаров «положили паспорта на стол». Надо не отставать – приглашать сейчас к нам россиян». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Торбин: «Переживаем, что Стась и Комаров «положили паспорта на стол». Надо не отставать – приглашать сейчас к нам россиян»

18.10.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин поделился мнением о натурализации игроков.

– Вспомните домашний чемпионат мира в Минске, где Лаланд и Платт сыграли практически во всех важных матчах и пробились в плей-офф. Со стороны Лаланда, Платта или Лингле не было никаких заоблачных условий. Они переезжали в Беларусь только ради мечты сыграть на топ-турнирах. Чемпионат мира — это ярмарка игроков, где можно себя неплохо продать.

В этом году мы видели, как шесть натурализованных североамериканцев вывели Южную Корею на Олимпиаду. Беларусь немного отстает от мировых тенденций: смена спортивного гражданства — это жизненный процесс. Мы переживаем, что Андрей Стась и Никита Комаров «положили паспорта на стол». На самом деле надо просто не отставать и отталкиваться от ситуации — приглашать сейчас к нам россиян. Это называется «хоккейная миграция».

Вспомните, сколько россиян представляло Беларусь в разные годы — Андрей Мезин, Виталий Коваль, Андрей Степанов, Николай Стасенко. Белорусы ведь тоже уезжают — тот же Алекс Гальченюк получил американский паспорт. Подписывая иностранцев, мы не создаем иллюзию хоккейного прогресса, а адаптируемся к мировым реалиям. Мы же хотим обыгрывать шведов, американцев и финнов, – сказал Торбин.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 115
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортивный директор «Юности» Алексей Торбин поделился мнением о натурализации игроков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Олимпийская чемпионка гимнастка Мароуни обвинила в сексуальном насилии врача сборной США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика