Иван Гецко: «Кресло под Хацкевичем шатается, в этом году нас ждут перемены»

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко прокомментировал поражение «Динамо» от «Черноморца» (1:2).

должен был стать учебником для «Динамо», но, как и в случае с , киевляне не сделали выводов. Хорошо хоть, главный тренер осознает, что не угадал с составом. Вышли люди, которые хотели на одной ноге выиграть. А когда поняли, что не получится, то спасать матч при счете 0:2 было уже поздно. Тем более, что у «Черноморца» неплохой подбор футболистов, особенно в защите, все единоборства в своей штрафной моряки выигрывали.

Вообще непонятно, что происходит с последние четыре тура. Команда выступает нестабильно, рвано, проигрывают тактически. Складывается ощущение, что иностранцы просто отбывают номер, а предъявлять претензии молодежи все же рано, у них и зарплаты в три раза меньше, да и вообще ребята только формируются.

Увы, но интриги в борьбе за золотые медали я не вижу. Не верю и в то, что киевляне сейчас обыграют «Шахтер» и после этого что-то изменится. Да, «Динамо» может собраться на один матч, выиграть, но потом опять будут потери очков на ровном месте. Вместе с тем вряд ли будет конкурент за второе место. У «Зари» сезон не задался, а не готова к тому, чтобы ровно пройти турнирную дистанцию.

Отставка Хацкевича возможна, любому терпению приходит конец. Но есть еще , и если там все будет в порядке, то могут и закрыть глаза на результат в чемпионате. Но кресло под Хацкевичем, безусловно, шатается и, думаю, нас ждут перемены, причем уже в этом году. Виноват ли тренер в результатах? Полностью точно нет. Взять вот подбор футболистов — большинство просто не соответствуют уровню «Динамо». Селекция проведена ужасно», – сказал Гецко.

Напомним, что матч «Динамо» – «Шахтер» состоится 22 октября в 19.30.