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Петер Штегер: «БАТЭ – опасный соперник, они привыкли доминировать в Беларуси. Наша цель – как минимум ничья»
18.10.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Кельна» Петер Штегер поделился ожиданиями накануне матча с
«В завтрашней игре мы хотим оставить свои ворота в неприкосновенности и обязательно забить. Возможно, будут какие-то изменения в составе, но глобально экспериментировать мы не будем. БАТЭ – опасный соперник, они привыкли доминировать в Беларуси. Но, тем не менее, наша цель – как минимум ничья, но мы хотим победить», – заявил Штегер.
Напомним, матч БАТЭ –
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Петер Штегер: «БАТЭ – опасный соперник, они привыкли доминировать в Беларуси. Наша цель – как минимум ничья»
Главный тренер «Кельна» Петер Штегер поделился ожиданиями накануне матча с БАТЭ в групповом раунде Лиге Европы.
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