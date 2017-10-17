Петер Штегер: «БАТЭ – опасный соперник, они привыкли доминировать в Беларуси. Наша цель – как минимум ничья»

Главный тренер «Кельна» Петер Штегер поделился ожиданиями накануне матча с в групповом раунде Лиге Европы.

«В завтрашней игре мы хотим оставить свои ворота в неприкосновенности и обязательно забить. Возможно, будут какие-то изменения в составе, но глобально экспериментировать мы не будем. БАТЭ – опасный соперник, они привыкли доминировать в Беларуси. Но, тем не менее, наша цель – как минимум ничья, но мы хотим победить», – заявил Штегер.

Напомним, матч БАТЭ – состоится 19 октября и пройдет на «Борисов-Арене».