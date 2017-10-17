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Петер Штегер: «БАТЭ – опасный соперник, они привыкли доминировать в Беларуси. Наша цель – как минимум ничья»

18.10.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Кельна» Петер Штегер поделился ожиданиями накануне матча с БАТЭ в групповом раунде Лиге Европы.

«В завтрашней игре мы хотим оставить свои ворота в неприкосновенности и обязательно забить. Возможно, будут какие-то изменения в составе, но глобально экспериментировать мы не будем. БАТЭ – опасный соперник, они привыкли доминировать в Беларуси. Но, тем не менее, наша цель – как минимум ничья, но мы хотим победить», – заявил Штегер.

Напомним, матч БАТЭ – «Кельн» состоится 19 октября и пройдет на «Борисов-Арене».

 
 
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Главный тренер «Кельна» Петер Штегер поделился ожиданиями накануне матча с БАТЭ в групповом раунде Лиге Европы.

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