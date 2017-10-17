|
Александр Седнев: «Очень тяжело в очередной раз обвинять футболистов в низкой самоотдаче»
18.10.2017 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
«Проиграли стратегический матч. Проиграли в классе и в эпизодах. Хотя я и предполагал, что манера игры у соперника примерно такая: верховые забросы и подборы. Не очень удавались действия в атаке в начале матча.
Ключевой эпизод всем понятен — все пошло в другое русло (нереализованный на 45-й минуте пенальти – прим.). А то, что было в конце, даже и навалом назвать нельзя. Мне очень тяжело в очередной раз обвинять футболистов в низкой самоотдаче. Но еще раз повторю — есть возможности, через которые тяжело переступить.
Впереди достаточно туров, я надеюсь, что команда сделает все возможное, чтобы выполнить главную задачу. К моему глубокому сожалению, сегодня мы сами ее осложнили», – сказал Седнев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Днепра» Александр Седнев прокомментировал поражение от «Ислочи» (1:2).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии