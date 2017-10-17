Александр Седнев: «Очень тяжело в очередной раз обвинять футболистов в низкой самоотдаче»

Главный тренер Александр Седнев прокомментировал поражение от «Ислочи» (1:2).

«Проиграли стратегический матч. Проиграли в классе и в эпизодах. Хотя я и предполагал, что манера игры у соперника примерно такая: верховые забросы и подборы. Не очень удавались действия в атаке в начале матча.

Ключевой эпизод всем понятен — все пошло в другое русло (нереализованный на 45-й минуте пенальти – прим.). А то, что было в конце, даже и навалом назвать нельзя. Мне очень тяжело в очередной раз обвинять футболистов в низкой самоотдаче. Но еще раз повторю — есть возможности, через которые тяжело переступить.

Впереди достаточно туров, я надеюсь, что команда сделает все возможное, чтобы выполнить главную задачу. К моему глубокому сожалению, сегодня мы сами ее осложнили», – сказал Седнев.