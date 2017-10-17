Акинфеев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов подряд, увеличив антирекорд турнира

Полузащитник «Базеля» Таулянт Джака забил гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с (1:0, первый тайм).

Таким образом, вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 41-м подряд матче Лиги чемпионов.

Акинфеев установил антирекорд, пропустив в 17-м подряд матче Лиги чемпионов в домашней игре с «Викторией» из Пльзени (3:2) четыре сезона назад.

Бывший голкипер ПСВ Роналд Ватеррес пропускал в 16 матчах Лиги чемпионов подряд, экс-вратарь «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» Антонис Никополидис – в 15. На счету Шэя Гивена, игравшего в Лиге чемпионов за «Ньюкасл», серия из 14 матчей.

Антирекорд Акинфеева учитывает только матчи в групповой стадии и плей-офф. Мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачет.

В сезоне-2017/18 он не пропустил ни в одном из четырех матчей квалификации Лиги чемпионов.

Последний сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов состоялся более 10 лет назад в матче с «Арсеналом» на «Эмирейтс» – 1 ноября 2006 года.