|
Виталий Жуковский: «Побудей получил удовольствие после забитого мяча и был уже менее сконцентрирован на поле»
18.10.2017 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился эмоциями после победы над
– Когда столько затрачено эмоций, наверное, информативно и развернуто не очень получится рассказать. Равная игра. В первом тайме больше контролировали матч и играли в позиционную атаку. А во втором тайме так стал играть «Днепр» — чем мы и воспользовались.
– Нереализованный пенальти — это переломный момент в матче?
– Честно? Ну понятно, что да. Мы бы раскрылись, было бы сложнее. Я пока не спрашивал у Александра, что произошло. Так играть в своей штрафной нельзя. Но я считаю, что сначала нам страшно не повезло. А потом, наоборот, повезло когда, нам этот пенальти не забили.
– Рады за Побудея, который наконец забил?
– Я радуюсь за всех. И за Близнюка. Я за него рад, потому что он тоже давно не забивал. А от Вадима хотелось бы, чтобы после гола он хотел забить еще. Он получил удовольствие после забитого мяча и был уже менее сконцентрирован после этого на поле.
– Ивашко вышел на поле после травмы. Как у него дела? И как дела с другими травмированными?
– Ясюкевич выбыл до конца чемпионата. А Ивашко только начал восстанавливаться. У «Днепра» хорошая антронопетрия, и нам кровь из носу был нужен высокий футболист, чтобы контролировать воздух, чем мы и воспользовались, – сказал Жуковский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виталий Жуковский: «Побудей получил удовольствие после забитого мяча и был уже менее сконцентрирован на поле»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился эмоциями после победы над «Днепром» (2:1).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии