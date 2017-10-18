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Месси забил 100-й гол в еврокубках

18.10.2017 23:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Баселоны» Лионель Месси забил гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:0, второй тайм).

Таким образом, 30-летний аргентинец забил сотый гол в еврокубках: 97 – в Лиге чемпионов, 3 – в Суперкубке Европы.

Опережает Месси лишь форвард «Реала» Криштиану Роналду, у которого 113 мячей.

 
 
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Нападающий «Баселоны» Лионель Месси забил гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:0, второй тайм).

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