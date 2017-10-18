|
Месси забил 100-й гол в еврокубках
18.10.2017 23:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Баселоны» Лионель Месси забил гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:0, второй тайм).
Таким образом, 30-летний аргентинец забил сотый гол в еврокубках: 97 – в Лиге чемпионов, 3 – в Суперкубке Европы.
Опережает Месси лишь форвард «Реала» Криштиану Роналду, у которого 113 мячей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Баселоны» Лионель Месси забил гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:0, второй тайм).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии