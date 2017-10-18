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Виктор Дойлидов: «У Щербо всегда было много поклонниц, которые сами могли его изнасиловать»

18.10.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заслуженный тренер Беларуси Виктор Дойлидов прокомментировал информацию о том, мог ли Виталий Щербо изнасиловать Татьяну Гуцу.

«Гимнасты вместе видятся, что молодежная сборная, что основной состав, и все равно какие-то слухи ходили бы. Но я даже не слышал, что у Виталия какие отношения были с Гуцу.

Я вообще в это не верю. И потом, что значит изнасиловать девушку?! Это означает, что ее нужно бить или чтобы кто-то ее держал. Виталий никогда этим не занимался, у него всегда было много поклонниц, которые, честно говоря, сами могли его изнасиловать.

Он был симпатичен парень, выглядел шикарно, имел имя. В 1992 году 6 золотых олимпийских медалей, да и до сих пор он был в сборной на первых ролях. Он не страдал от того, что у него не было внимания со стороны женского пола.

А насколько я помню Гуцу, она не такая уж красавица, чтобы он по ней умирал. Я вообще не слышал, чтобы у них были какие-то отношения. Виталия я знаю хорошо, не думаю, что Виталий мог перейти эту черту. Поэтому то, что пишет Гуцу, это просто чушь. И почему она вдруг сейчас это упомянула? Значит, ей это выгодно.

Сделать такое в Штутгарте, где всем руководил Леонид Аркаев, это просто невозможно. Это означает быть самоубийцей. Там даже если ты вышел в туалет ночью и вернулся, то все об этом знали. Поэтому все это чушь, и я не верю ни одному слову Гуцу», – заявил Дойлидов.

Виталия Щербо обвиняют в изнасиловании. Только факты

 
 
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Заслуженный тренер Беларуси Виктор Дойлидов прокомментировал информацию о том, мог ли Виталий Щербо изнасиловать Татьяну Гуцу.

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