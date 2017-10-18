Макаренко: мы делаем упор на популяризацию панкратиона среди молодежи

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Белорусская федерация панкратиона и боевых искусств постоянно проводит любительские соревнования и активно набирает на бесплатное обучение группы детей, чтобы популяризовать смешанные единоборства среди молодого поколения, об этом заявил директор Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств, мастер спорта Андрей Макаренко во время встречи с журналистами в пресс-центре Sputnik Беларусь.

"Благодаря нашим усилиям сейчас панкратион у людей начинает ассоциироваться со смешанными единоборствами. Панкратион — это и есть прародитель смешанных единоборств, первый олимпийский вид спорта, незаслуженно забытый. Мы стараемся это исправить и популяризировать его", — отметил он.

Чемпион мира по панкратиону, мастер спорта по вольной борьбе, боевому самбо и рукопашному бою Михаил Одинцов, который сам тренирует детские группы, рассказал: "Мы проводим занятия в "Академии ММА". Родители приводят детей, интересуются, иногда сами остаются, смотрят, как проходят занятия. У детей горит огонь в глазах, они активны".

По его словам, детям нравится новое, а единоборства для них — одно большое открытие. Многие из них хотят посещать занятия каждый день.

"И молодежи, и детям нужно, не стесняясь, подавать пример, вести с ними конструктивный диалог. Многие стесняются заниматься. Нужно применять педагогические методы, которые помогут заинтересовать ребенка, а не напугать его", — добавил многократный чемпион мира по кикбоксингу WAKO, чемпион мира по тайскому боксу IFMO, заслуженный мастер спорта Алексей Кудин.