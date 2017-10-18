На реконструкцию стадиона «Динамо» до конца года будет направлено 19 млн долларов

Как рассказал председатель комитета по строительству и инвестициям Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, на реконструкцию стадиона «Динамо» до конца года будет направлено 37 млн рублей (19,1 млн долларов).

Напомним, ранее сообщалось, что готовность арены составляет около 70 процентов.