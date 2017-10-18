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На реконструкцию стадиона «Динамо» до конца года будет направлено 19 млн долларов

19.10.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как рассказал председатель комитета по строительству и инвестициям Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, на реконструкцию стадиона «Динамо» до конца года будет направлено 37 млн рублей (19,1 млн долларов).

Напомним, ранее сообщалось, что готовность арены составляет около 70 процентов.

 
 
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Как рассказал председатель комитета по строительству и инвестициям Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, на реконструкцию стадиона «Динамо» до конца года будет...

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