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На реконструкцию стадиона «Динамо» до конца года будет направлено 19 млн долларов
19.10.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как рассказал председатель комитета по строительству и инвестициям Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, на реконструкцию стадиона «Динамо» до конца года будет направлено 37 млн рублей (19,1 млн долларов).
Напомним, ранее сообщалось, что готовность арены
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Как рассказал председатель комитета по строительству и инвестициям Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, на реконструкцию стадиона «Динамо» до конца года будет...
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