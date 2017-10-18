Александр Сингаевский: «Если бы все приезжали в сборную Беларуси, можно было бы попадать даже в восьмерку лучших команд Европы»

Экс-главный тренер сборной Беларуси Александр Сингаевский считает, что если бы в национальную команду приезжали все сильнейшие, она выступала бы намного лучше.

– Олег Ахрем и Сергей Антонович не приезжают в сборную уже давно.

– Но если их привлечь, будет очень сильная команда. Мы попали в шестерку на заключительном этапе квалификации чемпионата мира, притом что в сборную не приехали четыре игрока. Если бы они прибыли в национальную команду, результат мог бы быть еще лучше.

– Белорусы Егор Клюка и Александр Бутько недавно стали чемпионами Европы в составе сборной России. Отток отечественных спортсменов продолжается?

– К сожалению, многие белорусские волейболисты в молодом возрасте уезжают в Россию. Мы теряем кадры. В одном только «Факеле» выступают пять соотечественников. Недавно в Россию переехали ребята из Гродно и Гомеля. Это проблема нашего волейбола. Решить ее очень трудно, но, поверьте, возможно.

– Белорусский волейбол сейчас в кризисе?

– Да нет у нас кризиса! Главное, что в Беларуси есть много хороших игроков, которые выступают в сильных командах в конкурентных лигах. Обидно, конечно: если бы все лучшие волейболисты приезжали в сборную, можно было бы попадать в десятку, а может, даже и в восьмерку лучших команд Европы.

Александр Сингаевский об уходе из сборной Беларуси: «Я взял самоотвод, потому что не заметил поддержки. Не эта федерация меня ставила!»