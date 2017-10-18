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Москва (WTA). 1/4 финала. Саснович играет с Касаткиной, Лапко встретится с Бегу
19.10.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четверг две белоруски поборются за выход в полуфинал «Кубка Кремля».
ВТБ Кубок Кремля
Москва, Россия
16 – 22 октября 2017
Premier
Призовой фонд – 790 208 долларов
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
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В четверг две белоруски поборются за выход в полуфинал «Кубка Кремля».
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