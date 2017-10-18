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Москва (WTA). 1/4 финала. Саснович играет с Касаткиной, Лапко встретится с Бегу

19.10.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг две белоруски поборются за выход в полуфинал «Кубка Кремля».

ВТБ Кубок Кремля

Москва, Россия

16 – 22 октября 2017

Premier

Призовой фонд – 790 208 долларов

Крытые корты, хард

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия)  Александра Саснович (Беларусь)
2:0
Дата проведения
19 октября, 10.11
Онлайн матча

 

Ирина Бегу (Румыния)  Вера Лапко (Беларусь)
Дата проведения
19 октября, 11.30
Онлайн матча

 

Ализе Корне (Франция)  Наталья Вихлянцева (Россия)
Дата проведения
19 октября, 16.30
Онлайн матча

 

Юлия Гергес (Германия)  Леся Цуренко (Украина)
Дата проведения
19 октября, 14.30
Онлайн матча

 

 
 
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В четверг две белоруски поборются за выход в полуфинал «Кубка Кремля».

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