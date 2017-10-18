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Промес, Месси и Роналду претендуют на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

19.10.2017 12:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На официальном сайте УЕФА началось голосование на звание лучшего игрока 3-й игровой недели в Лиге чемпионов.

В числе номинантов – полузащитник «Спартака» Куинси Промес, который в игре с «Севильей» (5:1) оформил дубль и отдал две голевые передачи.

Также на награду претендуют Мохамед Салах («Ливерпуль»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Маркус Рэшфорд («МЮ»), Эден Азар («Челси») и Неймар («ПСЖ»).

Результаты голосования станут известны в пятницу, 20 октября.

 
 
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На официальном сайте УЕФА началось голосование на звание лучшего игрока 3-й игровой недели в Лиге чемпионов.

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