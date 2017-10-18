Парадно-гражданскую форму белорусских олимпийцев презентовали журналистам

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация парадно-гражданской формы белорусской сборной для зимней Олимпиады-2018 прошла сегодня в пресс-центре Белорусского телеграфного агентства, передает корреспондент БЕЛТА.

Из двух коллекций парадной формы для белорусской делегации к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея), выбран вариант в стиле casual, предложенный дизайнером Людмилой Лабковой. Автор проекта, а также заместитель председателя концерна "Беллегпром" Александр Яковчиц рассказали журналистам об идее и исполнении.

Источником вдохновения для создания формы послужили орнаменты и графические изображения белорусской символики (в частности, в орнаменте сочетаются симфолы-обереги матери, победы и урожайности, кроме того, основной элемент похож на снежинку, что символично для зимней Олимпиады). Подобный орнамент поможет призвать удачу, а также подчеркнет самобытность белорусских спортсменов. "Хочется выглядеть самобытно и узнаваемо", - отметила Людмила Лабкова.

За основу взят классический стиль форм и силуэтов с подчеркнутым спортивным характером. Комплект для мужчин состоит из клетчатых брюк-бананов и пиджака, сорочки и футболки. Женский включает приталенный жакет на одной пуговице с фрачным воротником-шалькой, узкие укороченные брюки с лампасами, юбку, блузку, фуфайку или платье на выбор. Возможно, в коллекции появится верхняя одежда - пальто, обувь для улицы. Акценты сделаны на аксессуары традиционного для белорусского костюма красного цвета. Все используемые материалы отечественного производства. Для костюмов и платьев взято чистошерстяное и полушерстяное полотно ОАО "Камволь". Цветовая гамма отлично комбинируется и совпадает с трендами 2018 года - серо-красный в моде. Меланжированный графитовый серый подчеркивает спортивность тематики, светло-серый выделит детали, а клетка, которая получается при использовании этих двух оттенков, напомнит о традиции такого рисунка в белорусском народном костюме.

В создании формы принимали участие лучшие предприятия белорусской легкой промышленности: "Коминтерн", "Свiтанак", "Элиз", "Белвест". Яркие женские аксессуары, которые стали неотъемлемой частью коллекции, выпустила фабрика "Галантэя". Тестовые костюмы были отшиты за неделю.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке