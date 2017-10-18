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БАТЭ пока не обжаловал решение Дисциплинарного комитета АБФФ по «делу Веремко»

19.10.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ пока не обжаловал решение Дисциплинарного комитета АБФФ по «делу Веремко». Соответствующая апелляция от борисовчан в Апелляционный комитет не поступала.

Отметим, 10-дневный срок для этого истекает в понедельник, 23 октября.

Ранее сообщалось, что БАТЭ обжалует решение ДК АБФФ по «делу Веремко» в Апелляционном комитете. Позже заместитель председателя Дисциплинарного комитета АБФФ Виктор Гончар сообщил, что, по его информации, борисовчане уже сделали это.

Напомним, 13 октября БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за того, что в заявке находился голкипер Сергей Веремко, не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ пока не обжаловал решение Дисциплинарного комитета АБФФ по «делу Веремко».

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