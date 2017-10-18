БАТЭ пока не обжаловал решение Дисциплинарного комитета АБФФ по «делу Веремко»

Как стало известно Tribuna.com, пока не обжаловал решение Дисциплинарного комитета АБФФ по «делу Веремко». Соответствующая апелляция от борисовчан в Апелляционный комитет не поступала.

Отметим, 10-дневный срок для этого истекает в понедельник, 23 октября.

Ранее сообщалось, что БАТЭ обжалует решение ДК АБФФ по «делу Веремко» в Апелляционном комитете. Позже заместитель председателя Дисциплинарного комитета АБФФ Виктор Гончар сообщил , что, по его информации, борисовчане уже сделали это.

Напомним, 13 октября БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за того, что в заявке находился голкипер , не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.