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БАТЭ пока не обжаловал решение Дисциплинарного комитета АБФФ по «делу Веремко»
19.10.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com,
Отметим, 10-дневный срок для этого истекает в понедельник, 23 октября.
Ранее сообщалось, что БАТЭ
Напомним, 13 октября БАТЭ
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Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ пока не обжаловал решение Дисциплинарного комитета АБФФ по «делу Веремко».
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