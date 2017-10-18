«Крумкачы» продлили краудфандинговую кампанию

продлили краудфандинговую кампанию по сбору средств на свои нужды. Изначально ее срок истекал во второй половине октября, спустя два месяца после старта.

На данный момент собрано 29 тысяч рублей из необходимых 124 тысяч (около 23 процентов).

По скоректированным срокам, окончание краудфандинговой кампании запланировано на 20 ноября.

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