ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Крумкачы» продлили краудфандинговую кампанию

19.10.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Крумкачы» продлили краудфандинговую кампанию по сбору средств на свои нужды. Изначально ее срок истекал во второй половине октября, спустя два месяца после старта.

На данный момент собрано 29 тысяч рублей из необходимых 124 тысяч (около 23 процентов).

По скоректированным срокам, окончание краудфандинговой кампании запланировано на 20 ноября.

Поддержать «Крумкачы» можно здесь.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Крумкачы» продлили краудфандинговую кампанию по сбору средств на свои нужды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ пока не обжаловал решение Дисциплинарного комитета АБФФ по «делу Веремко»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика