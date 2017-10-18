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«Крумкачы» продлили краудфандинговую кампанию
19.10.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
На данный момент собрано 29 тысяч рублей из необходимых 124 тысяч (около 23 процентов).
По скоректированным срокам, окончание краудфандинговой кампании запланировано на 20 ноября.
Поддержать «Крумкачы» можно
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«Крумкачы» продлили краудфандинговую кампанию по сбору средств на свои нужды.
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