МИНСК, 19 окт — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" предупредил болельщиков об изменении времени начала двух домашних матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает Sputnik.

Сейчас у столичной команды небольшой перерыв, после которого "зубры" отправятся в выездное турне (подмосковный "Витязь", ЦСКА, финский "Йокерит" и рижское "Динамо"). В конце октября минчане вернутся домой — 31 октября игра со "Спартаком", стартовая сирена традиционно прозвучит в 19:30 (по белорусскому времени). Изменения касаются следующего домашнего поединка.

"4 ноября, суббота, матч с череповецкой "Северсталью" начнется в 19:30. Напомним, эта суббота в Беларуси — рабочая (перенос с 6 ноября), в связи с чем было принято решение провести поединок по расписанию обычного буднего дня", — проинформировали в пресс-службе "Динамо".

Собеседники агентства добавили, что за перенос высказалось большинство болельщиков в сообществе "зубров" в социальной сети "ВКонтакте".

Кроме того, изменено время начала матча с "Сибирью" (26 ноября). В "Динамо" рассказали, что первое вбрасывание состоится в 17:30. "Такое решение принято Лигой в связи с организацией прямой телевизионной трансляции на каналах КХЛ ТВ", — пояснили в клубе.

В настоящее время подопечные Горди Дуайера занимают девятое место в таблице Западной конференции — в активе команды 31 очко. От "Северстали", занимающей восьмую строчку, минчане отстают на два балла.