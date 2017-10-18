|
Саснович не смогла выйти в полуфинал Кубка Кремля
19.10.2017 14:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться в полуфинал Кубка Кремля в Москве, сообщает Sputnik.
В четверг в четвертьфинальном поединке Сасновчи противостояла россиянка Дарья Касаткина. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3. Встреча длилась один час 23 минуты.
За выход в финал хозяйка турнира поспорит с победительницей пары Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Вера Лапко (Беларусь).
Сегодня состоятся еще два четвертьфинальных поединка: Ализе Корне (Франция) — Наталья Вихлянцева (Россия), Юлия Гергес (Германия) — Леся Цуренко (Украина).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортсменка из Беларуси в двух сетах уступила 20-летней россиянке Дарье Касаткиной.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии