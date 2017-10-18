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Саснович не смогла выйти в полуфинал Кубка Кремля

19.10.2017 14:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться в полуфинал Кубка Кремля в Москве, сообщает Sputnik.

В четверг в четвертьфинальном поединке Сасновчи противостояла россиянка Дарья Касаткина. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3. Встреча длилась один час 23 минуты.

За выход в финал хозяйка турнира поспорит с победительницей пары Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Вера Лапко (Беларусь).

Сегодня состоятся еще два четвертьфинальных поединка: Ализе Корне (Франция) — Наталья Вихлянцева (Россия), Юлия Гергес (Германия) — Леся Цуренко (Украина).

 
Теги: Минск
 
 
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Спортсменка из Беларуси в двух сетах уступила 20-летней россиянке Дарье Касаткиной.

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