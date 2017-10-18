Саснович не смогла выйти в полуфинал Кубка Кремля

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться в полуфинал Кубка Кремля в Москве, сообщает Sputnik.

В четверг в четвертьфинальном поединке Сасновчи противостояла россиянка Дарья Касаткина. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3. Встреча длилась один час 23 минуты.

За выход в финал хозяйка турнира поспорит с победительницей пары Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Вера Лапко (Беларусь).

Сегодня состоятся еще два четвертьфинальных поединка: Ализе Корне (Франция) — Наталья Вихлянцева (Россия), Юлия Гергес (Германия) — Леся Цуренко (Украина).