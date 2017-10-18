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Белорусская федерация баскетбола полностью доверяет тренерам сборных команд - Рыженков
19.10.2017 14:43 — Новости Спорта | БелТА
Максим Рыженков. Фото из архива
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Белорусской федерации баскетбола полностью доверяет тренерским штабам национальных сборных. Об этом заявил сегодня в пресс-центре БЕЛТА председатель баскетбольной федерации Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава БФБ отметил, что сейчас впервые формируются тренерские штабы и составы национальных сборных по баскетболу 3х3. Вскоре будет сформирована вся тренерская вертикаль национальных команд.
Мужскую сборную Беларуси сейчас возглавляет Александр Крутиков, женской командой руководит Наталья Трофимова.
Всего в структуру национальных сборных Беларуси входят 10 команд разных возрастов.-0-
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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Белорусской федерации баскетбола полностью доверяет тренерским штабам национальных сборных. Об этом заявил сегодня в...
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