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Белорусская федерация баскетбола полностью доверяет тренерам сборных команд - Рыженков

19.10.2017 14:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Белорусская федерация баскетбола полностью доверяет тренерам сборных команд - Рыженков
Максим Рыженков. Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Белорусской федерации баскетбола полностью доверяет тренерским штабам национальных сборных. Об этом заявил сегодня в пресс-центре БЕЛТА председатель баскетбольной федерации Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава БФБ отметил, что сейчас впервые формируются тренерские штабы и составы национальных сборных по баскетболу 3х3. Вскоре будет сформирована вся тренерская вертикаль национальных команд.

Мужскую сборную Беларуси сейчас возглавляет Александр Крутиков, женской командой руководит Наталья Трофимова.

Всего в структуру национальных сборных Беларуси входят 10 команд разных возрастов.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Белорусской федерации баскетбола полностью доверяет тренерским штабам национальных сборных. Об этом заявил сегодня в...

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