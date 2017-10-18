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БАТЭ – «Кельн». Maxline принимает ставки на то, выбежет ли на поле болельщик
19.10.2017 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Букмекерская контора Maxline запустила расширенную линейку ставок на матч группового этапа Лиги Европы БАТЭ –
Вариантов для ставок очень много. Вы можете даже заключить пари на то, выбежит ли на поле болельщик!
Посмотреть котировки и сделать ставку
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Букмекерская контора Maxline запустила расширенную линейку ставок на матч группового этапа Лиги Европы БАТЭ – «Кельн».
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