﻿ Кубок УЕФА. «Столица» сыграет с «Лупаренсе», «Херсоном» и «Дьором» в элитном раунде. 21.by
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Кубок УЕФА. «Столица» сыграет с «Лупаренсе», «Херсоном» и «Дьором» в элитном раунде

19.10.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Столица» узнала соперников по элитному раунду Кубка УЕФА.

Минчане сыграют в группе с итальянским «Лупаренсе», украинским «Херсоном» и венгерским «Дьором».

Матчи пройдут с 21 по 26 ноября в Венгрии. 

Победитель группы получат путевку в Финал четырех.

 
 
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«Столица» узнала соперников по элитному раунду Кубка УЕФА.

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