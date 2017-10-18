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Кубок УЕФА. «Столица» сыграет с «Лупаренсе», «Херсоном» и «Дьором» в элитном раунде
19.10.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минчане сыграют в группе с итальянским «Лупаренсе», украинским «Херсоном» и венгерским «Дьором».
Матчи пройдут с 21 по 26 ноября в Венгрии.
Победитель группы получат путевку в Финал четырех.
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«Столица» узнала соперников по элитному раунду Кубка УЕФА.
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