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Квалификация ЧЕ-2019. Бентли не поможет сборной Беларуси в ближайших матчах, Трофимова рассчитывает на приезд Веремеенко и Левченко
19.10.2017 15:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Натурализованная американка Алекс Бентли, выступавшая на чемпионате Европы в составе сборной Беларуси и являющаяся игроком «Надежды» из Оренбурга, не прибудет на ближайший сбор национальной команды.
26-летняя рызыгрывающая, у которой случился перелом ладьевидной кости, пропустит около двух месяцев и не поможет белорускам в матчах женской квалификации чемпионата Европы-2019 с командами Польши и Эстонии 11 и 15 ноября.
Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова вместе с тем рассчитывает на приезд лидеров-центровых
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Квалификация ЧЕ-2019. Бентли не поможет сборной Беларуси в ближайших матчах, Трофимова рассчитывает на приезд Веремеенко и Левченко
Натурализованная американка Алекс Бентли, выступавшая на чемпионате Европы в составе сборной Беларуси и являющаяся игроком «Надежды» из Оренбурга, не прибудет...
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