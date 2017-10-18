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Кубок Кремля: белоруска Лапко проиграла в четвертьфинале

19.10.2017 16:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Белорусская теннисистка Вера Лапко (№ 167 рейтинга WTA) потерпела поражение в четвертьфинальном поединке Кубка Кремля, призовой фонд которого составляет почти 800 тысяч долларов, сообщает Sputnik.

Кубок Кремля: белоруска Лапко проиграла в четвертьфинале
© Sputnik/ Алексей Филиппов
Саснович не смогла выйти в полуфинал Кубка Кремля

В четверг белоруска вышла на корт против румынской спортсменки Ирины-Камелии Бегу (56). Встреча завершилась со счетом — 3:6, 6:4, 5:7. Соперницы провели на корте два часа 23 минуты.

За выход в финал Бегу поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной (28), которая ранее в двух сетах одолела белоруску Александру Саснович.

Сегодня должны определится еще две участницы 1/2 финала. В четвертьфинальных поединках сойдутся Ализе Корне (Франция) — Наталья Вихлянцева (Россия), Юлия Гергес (Германия) — Леся Цуренко (Украина).

 
Теги: Минск
 
 
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19-летняя спортсменка покинула турнир в Москве вслед за своей соотечественницей Александрой Саснович.

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