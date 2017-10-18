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Участие в ЧМ-2018 по баскетболу среди девушек в Беларуси примут 16 команд

19.10.2017 17:16 — Новости Спорта | БелТА  
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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в ЧМ-2018 по баскетболу среди девушек (U-17) примут 16 команд. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА сообщила исполнительный директор ОО "Белорусская федерация баскетбола" Анастасия Маринина.

ФИБА приняло решение впервые в истории доверить право проведения соревнований такого высокого уровня Беларуси. Мировой форум пройдет 21-29 июля. В турнире примут участие 16 сильнейших команд этой возрастной категории.

"Недавно представители международной федерации баскетбола посетили Минск и организовали обучающий семинар по проведению чемпионата мира 2018 года среди девушек до 17 лет. Также инспекторы посмотрели ряд гостиничных и спортивных объектов, познакомились с инфраструктурой Дворца спорта, арены Falcon Club, велодрома МКСК "Минск-Арена" и дворца спорта "Уручье", - рассказала Анастасия Маринина.

В феврале 2018 года в Минске пройдет жеребьевка чемпионата мира, а 13 апреля начнется отсчет 100 дней до старта форума.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в ЧМ-2018 по баскетболу среди девушек (U-17) примут 16 команд. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА сообщила исполнительный...

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