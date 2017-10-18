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Дэйв Льюис: «Для многих будет удивительно, но настойчивое желание приехать в сборную выражает Плэтт»

19.10.2017 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о стартующем кэмпе национальной сборной и поведал о своих планах.

«Сегодня я уже успел посетить утреннюю раскатку команды «U 20» перед матчем с «Гомелем». Ребята очень хорошо выглядели. Они как раз отрабатывали игру в большинстве и, насколько я успел заметить, в этом компоненте они достаточно хороши. Но я хочу посмотреть их в игре. В августе команда оставила очень хорошее впечатление. Интересно понаблюдать за ними сейчас.

Мы находимся в постоянном контакте  с Юрием Файковым. К слову, он уже пригласил меня поучаствовать в тренировках команды, и я с удовольствием это сделаю в ближайшее время. Вместе с Андреем Мезиным мы постараемся представить свое видение того, над чем команде еще стоит поработать.

До кэмпа национальной команды осталось чуть более двух недель. Это время посвящу посещению игр чемпионата Беларуси и просмотру игроков. Уже сегодня поеду на игру «Юности» и «Немана».  Многих ребят я знаю, но поиск новых талантов останавливать не намерен. 

Участие в ноябрьском сборе примут преимущественно молодые хоккеисты, несколько ребят приедет из КХЛ. Кстати, для многих будет удивительно, но настойчивое желание присоединиться к команде выражает Джефф Плэтт. Хотя его к молодым, пожалуй, не отнесешь (улыбается)», – сказал Льюис.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о стартующем кэмпе национальной сборной и поведал о своих планах.

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